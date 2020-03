Covid-19, 16 nuovi casi tra Empolese e Cuoio

Coronavirus, la spesa al supermercato in timelapse: scaffali pieni e ingressi contingentati

In totale i nuovi contagiati nel territorio della Ausl Toscana centrale sono 120. A livello regionale i contagiati sono più di duemila, oggi 25 morti

EMPOLI — Sono 219 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in tutta la Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2012 i contagiati in regione dall’inizio dell’emergenza, con 72 deceduti e 35 guarigioni, 18 virali e 17 cliniche. I casi attualmente positivi in cura sono 1905.

Per quanto riguarda il territorio dell'empolese e del cuoio ci sono sedici nuovi contagiati.

Sono invece 120 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Di seguito il dettaglio con le indicazioni di sesso, età, domicilio e stato di salute al momento del ricovero.





- 16 casi nel territorio empolese e del cuoio:

D, 77, Castelfiorentino, grave San Giuseppe

D, 45, Empoli, buone, in quarantena nel proprio domicilio

U, 53, Empoli stabile, San Giuseppe

D, 62, Empoli, buone, in quarantena nel proprio domicilio

U, 62, Fucecchio, stabile, San Giuseppe

U, 72, Fucecchio, stabile, San Giuseppe

U,68, Fucecchio, stabile, in quarantena nel proprio domicilio

U, 83 Fucecchio stabile, San Giuseppe

U, 49 Montelupo Fiorentino buone, San Giovanni Di Dio

D,58, Montespertoli, stabile, San Giuseppe

D, 54, Montopoli Valdarno buone, in quarantena nel proprio domicilio

D 57 San Miniato stabile, San Giuseppe

U, 87 San Miniato buone, in quarantena nel proprio domicilio

U, 66 San Miniato stabile, San Giuseppe

U, 61 Santa Croce sull’Arno, grave San Giuseppe

U, 61 Vinci, buone, in quarantena nel proprio domicilio





- 58 casi nel territorio fiorentino:

D, 75, Bagno a Ripoli, grave, Santa Maria Annunziata

D, 51, Bari, grave, Careggi

U,63, Borgo San Lorenzo, stabile, Mugello

U, 51, Calenzano, stabile, Careggi

D, 74, Campi Bisenzio, grave, Careggi

U, 66, Casalgrande, grave, Santa Maria Annunziata

U, 41, Figline Incisa, grave, Santa Maria Annunziata

D, 42, Fiorenzuola, buone in quarantena nel proprio domicilio

U, 50, Firenze, grave, Santa Maria Annunziata

U, 83, Firenze, grave,Careggi

U, 57, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio

U, 58,Firenze, grave, Santa Maria Nuova

U, 79, Firenze, grave,Careggi

U, 23, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio

U, 61, Firenze, stabile, Santa Maria Nuova

D, 87, Firenze, grave, Santa Maria Nuova

D, 58, Firenze, stabile, Santa Maria Nuova

D, 36, Firenze, stabile, Careggi

D, 89, Firenze, grave,Careggi

U, 35, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio

U, 54, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio

U, 83, Firenze, grave, San Giovanni di Dio

U, 64, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata

U, 29, Firenze, stabile, Careggi

U, 62, Firenze buona, Careggi

U, 77, Firenze, grave, San Giovanni di Dio

U, 74, Firenze, grave, San Giovanni di Dio

U, 74, Firenze, grave, Careggi

U, 64, Firenze, stabile, Careggi

U, 63, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio

D, 55, Impruneta, grave, Santa Maria Annunziata

U, 79, Londa, stabile Santa Maria Annunziata

U, 51, Marradi, buone in quarantena nel proprio domicilio

U, 68, Pontassieve, stabile, Santa Maria Nuova

U, 74, Pontassieve, grave, Santa Maria Annunziata

U, 73, Pontassieve, grave, Santa Maria Annunziata

U, 45, Pontassieve, grave, Santa Maria Annunziata

U, 77, Pontassieve, grave, Santa Maria Annunziata

U, 77, Pontassieve, grave, Santa Maria Annunziata

U, 81, Pontassieve, stabile Santa Maria Annunziata

U, 82, Reggello, grave, Santa Maria Annunziata

D, 75, Rignano sull’Arno, critica, Santa Maria Annunziata

D, 92, Rufina, stabile Santa Maria Annunziata

D, 70, Scandicci, grave, San Giovanni di Dio

U, 82, Scandicci, grave, San Giovanni di Dio

U, 49, Scandicci, buone, in quarantena nel proprio domicilio

D, 40, Sesto Fiorentino, stabile, Careggi

U, 81, Sesto Fiorentino buone, in quarantena nel proprio domicilio

D, 71, Sesto Fiorentino buone Careggi

D, 54, Sesto Fiorentino stabile, Careggi

D, 77 Sesto Fiorentino stabile, Careggi

U, 43, Sesto Fiorentino stabile, Careggi

U, 40 Sesto Fiorentino stabile, Careggi

U, 58 Signa, buona San Giovanni di Dio

D, 88, Signa, stabile San Giovanni di Dio

D, 52, Signa stabile San Giovanni di Dio

U, 30, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio

U, 57, Vaglia, grave, Careggi





- 15 casi nel territorio pratese:

D, 82, Cantagallo, stabile, Santo Stefano

D, 81, Carmignano, stabile, Santo Stefano

U 82, Montemurlo, stabile, in quarantena nel proprio domicilio

U 61, Montemurlo, stabile, Santo Stefano

D 60 Montemurlo discrete Santo Stefano

U 68, Montemurlo, stabile, Santo Stefano

U, 86, Prato stabile, Santo Stefano

U, 40, Prato, buone, in quarantena nel proprio domicilio

U, 51, Prato, buone, Santo Stefano

U, 71, Prato, stabile, Santo Stefano

U, 87, Prato, stabile, Santo Stefano

U, 80, Prato, stabile, Santo Stefano

U, 54 Prato, stabile, Santo Stefano

D, 43, Vaiano, stabile, Santo Stefano

U, 77, Vernio, Santo Stefano





- 31 casi nel territorio pistoiese:

D, 90, Agliana, critica, San Jacopo

U, 77, Larciano, stabile, San Jacopo

D, 40, Montale, discrete, San Jacopo

U, 70, Montale, stabile Santo Stefano

D, 69, Montecatini Terme, stabile, San Jacopo

D, 90, Montecatini Terme, discrete, San Jacopo

U, 82, Pescia, stabile, San Jacopo

U, 48, Pieve a Nievole, stabile, San Jacopo

U, 46 Pistoia, stabile, San Jacopo

D, 63 Pistoia, stabile, San Jacopo

U, 69, Pistoia, grave, San Jacopo

U, 76, Pistoia discrete, San Jacopo

U, 77 Pistoia discrete, San Jacopo

D, 44 Pistoia discrete, San Jacopo

D, 38 Pistoia stabile, in quarantena nel proprio domicilio

D, 67, Pistoia discrete in quarantena nel proprio domicilio

U, 59 Pistoia buone, in quarantena nel proprio domicilio

U 77, Pistoia stabile, San Jacopo

U,83, Pistoia stabile, in quarantena nel proprio domicilio

U,59, Pistoia stabile, San Jacopo

U, 65, Pistoia stabile, Santo Stefano

U, 87 Pistoia stabile, San Jacopo

U, 57 Pistoia stabile, San Jacopo

D, 87 Pistoia stabile, San Jacopo

U, 72 Pistoia stabile, San Jacopo

D, 76 Pistoia stabile, San Jacopo

U, 86 Pistoia stabile, San Jacopo

U, 89 San Marcello Piteglio, grave San Jacopo

U, 44 Serravalle Pistoiese buone, in quarantena nel proprio domicilio

D, 67, Serravalle Pistoiese discrete San Jacopo

U, 71 Serravalle Pistoiese discrete San Jacopo





Conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.