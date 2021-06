Covid, il contagio torna a bussare all'Empolese

Subito rotta la tregua sui nuovi positivi che era stata registrata nella giornata di ieri. Ecco i dettagli sui casi emersi nelle ultime 24 ore

EMPOLI — Sono 5 i nuovi tamponi positivi a Covid-19 emersi dall'attività di tracciamento condotta nell'Empolese nelle ultime 24 ore, dopo la tregua che ieri aveva visto l'assenza di nuovi positivi.

In totale sono invece 15 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in provincia di Firenze, dove nelle precedenti 24 ore erano stati segnalati 12 tamponi positivi. La curva epidemiologica risulta dunque, in termini squisitamente assoluti, in lieve risalita.

I 5 nuovi casi in zona empolese sono segnalati tra Empoli 2, Fucecchio 1, Montespertoli 1, Vinci 1.

