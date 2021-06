Il borgo supera il Covid e si ritrova al cinema

Buona la prima per l'arena estiva che ha ospitato gli abitanti del borgo alla loro prima uscita post pandemia.

MONTAIONE — Gli abitanti del borgo sono usciti e si sono dati appuntamento al cinema, all'arena estiva allestita nel centro storico, è quanto successo a Montaione, in Toscana.

"Che spettacolo! Che bella e partecipata serata nel nostro meraviglioso centro storico!" ha commentato sui social il sindaco Paolo Pomponi.

La ripartenza è stata così festeggiata in un luogo simbolico come la "Sala Concordia" di un Cinema all'aperto dopo che proprio i cinema hanno rappresentato il mondo dello spettacolo rimasto chiuso per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

Poche ore prima il sindaco aveva annunciato la guarigione dell'ultimo residente che era risultato positivo al Coronavirus sottolineando l'alto impatto della pandemia su una popolazione ridotta come è quella della comunità toscana di Montaione.