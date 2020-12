Covid, il quadro su Empolese e Cuoio

«L'Italia rinasce con un fiore», ecco lo spot del governo per la campagna di vaccinazione

Ci sono 43 nuovi casi Covid positivi in zona Empolese e altri 16 casi in provincia di Pisa, nella zona del Cuoio. Ecco i dati Usl

EMPOLI — Sono 348 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 13 decessi (9 in provincia di Firenze, 4 in provincia di Pistoia) di cui alcuni non risultano avvenuti nelle ultime 24 ore. Di seguito il dettaglio su Empolese e Cuoio:

43 casi in zona empolese

Capraia e Limite 2 Castelfiorentino 8 Certaldo 2 Empoli 10 Fucecchio 7 Gambassi Terme 3 Montelupo Fiorentino 4 Vinci 7

16 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 4 Montopoli Valdarno 1 San Miniato 7 Santa Croce 4