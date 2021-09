Covid, la Metrocittà frena ma l'Empolese accelera

Aumentano i tamponi positivi tracciati nelle 24 ore, nonostante il dato metropolitano sia in calo rispetto agli ultimi rilevamenti ed al trend

EMPOLI — Sono 27 i tamponi positivi emersi nel tracciamento dei test effettuati nell'Empolese durante le ultime 24 ore, 10 solo ad Empoli. Il dato è in controtendenza rispetto alla curva epidemiologica metropolitana.

Sono 102 i tamponi positivi rilevati nella provincia di Firenze nelle ultime 24 ore, erano stati 134 nella giornata precedente. Sono stati registrati anche altri 2 decessi che hanno portato il totale settimanale a 13 morti, superiori al dato registrato nelle prime due settimane di Settembre.

Nel dettaglio i 102 casi in provincia di Firenze, di cui 27 in zona empolese, sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 1, Barberino di Mugello 2, Barberino Tavarnelle 1, Calenzano 1, Campi Bisenzio 5, Dicomano 2, Firenze 34, Greve in Chianti 3, Impruneta 1, Lastra a Signa 1, Pontassieve 1, Reggello 2, Scandicci 5, Sesto Fiorentino 9 e Signa 7.

Ci sono anche 27 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 2, Cerreto Guidi 2, Certaldo 2, Empoli 10, Fucecchio 6, Montaione 2 e Vinci 2.

