Covid, scendono i nuovi casi nell'Empolese

EMPOLI — Sono 18 i tamponi positivi registrati nell'Empolese nelle ultime 24 ore. I casi erano stati 26 nella giornata precedente. Empoli e Certaldo sono oggi le località con il maggiore incremento di contagi.

Sono 94 i nuovi tamponi positivi emersi nella Città di Firenze nelle ultime 24 ore, è quanto riportato dalla Asl che nella giornata di ieri aveva contato 114 casi ed un trend in discesa.

La provincia di Firenze ha registrato anche 3 decessi nelle ultime 24 ore che si sommano ai 5 morti rilevati negli ultimi 3 giorni.

Nel dettaglio i 94 casi in provincia di Firenze, 18 quelli in area empolese, sono stati rilevati a Bagno a Ripoli 2, Barberino Mugello 1, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 1, Campi Bisenzio 6, Fiesole 1, Firenze 41, Greve in Chianti 1, Pelago 1, Pontassieve 1, Lastra a Signa 4, Reggello 2, Rignano Sull'Arno 1, San Casciano Val di Pesa 4, Scandicci 3, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 1, Signa 1 e Vicchio 4.

Ci sono 18 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 1, Certaldo 4, Empoli 4, Fucecchio 3, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 2, Montespertoli 1 e Vinci 1.

