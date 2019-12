Due nuovi parcheggi alle porte di Corniola. C’è l’ok della Regione al progetto, adesso si andrà in Consiglio Comunale per l'approvazione

EMPOLI — Un nuovo importante passo in avanti verso la realizzazione di due parcheggi a servizio della frazione di Corniola. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera da parte della Conferenza di copianificazione della Regione Toscana. L’esito positivo delle verifiche svolte sul progetto ci permette adesso di dare avvio al procedimento di adozione e approvazione della variante al Regolamento Urbanistico con la dichiarazione di pubblica utilità.

Nel corso dei primi giorni del 2020 verrà portato in Consiglio Comunale il progetto per apporre il vincolo preordinato all’esproprio. L’iter amministrativo prevede successivamente un ritorno nell’asseblea cittadina, per un’ulteriore votazione sull’approvazione definitiva e quindi la gara per l’aggiudicazione dei lavori.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 parcheggi lungo Via Salaiola, all’ingresso della frazione di Corniola, arrivando da Empoli.

Le due nuove aree di sosta avranno una capienza totale di 73 stalli per auto. Saranno collegati tra loro da un tratto di marciapiede, previsto dal progetto. La superficie totale dell’intervento è di circa 4.400 mq., di cui circa 2.400 mq. destinati ad aree parcheggio ed i rimanenti 2.000 mq. destinati a verde pubblico attrezzato.

Il costo complessivo dell’opera è stimato in circa 400.000 euro.