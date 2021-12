L'Empolese supera i 150 casi di Covid in un giorno

Continua a crescere la curva epidemiologica della Città metropolitana, il margine è di oltre 200 casi in più in un solo giorno di tracciamento

EMPOLI — L'Empolese ha registrato 158 positivi in più nelle ultime 24 ore, oltre 50 casi rispetto al picco registrato nella giornata di mercoledì 22 Dicembre. Le zone più colpite sono Empoli, Fucecchio e Certaldo.

Secondo picco mensile nel giro di 48 ore, gli ultimi dati diramati dalla Asl registrano 846 tamponi positivi in più nella provincia di Firenze, oltre 200 casi sopra la soglia dei 600 casi raggiunta nella giornata di mercoledì 22 Dicembre.

A poche ore dal Natale il capoluogo si ritrova ad osservare una curva epidemiologica in crescita come non la vedeva dall'inverno 2020.

Crescono i casi in città, ma aumentano i positivi anche in provincia.

Nel dettaglio le ultime segnalazioni sono riferite a nuovi positivi rilevati a Barberino di Mugello 8, Bagno a Ripoli 24, Barberino Tavarnelle 13, Borgo San Lorenzo 18, Calenzano 11, Campi Bisenzio 32, Fiesole 10, Figline e Incisa 6, Firenze 397, Firenzuola 2, Impruneta 10, Lastra a Signa 12, Marradi 1, Pelago 8, Pontassieve 14, Reggello 1, Rignano 6, Rufina 4, San Casciano 12, San Godenzo 1, Scandicci 42, Scarperia e San Piero 7, Sesto Fiorentino 31, Signa 16, Vaglia 1 e Vicchio 1.

Ci sono 158 casi nell'Empolese a Castelfiorentino 7, Capraia e Limite 11, Cerreto Guidi 10, Certaldo 16, Empoli 55, Fucecchio 17, Gambassi Terme 6, Greve in Chianti 6, Montelupo 11, Montespertoli 11 e Vinci 8.