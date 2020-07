Il ringraziamento della sindaca al San Giuseppe

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Visita della prima cittadina Brenda Barnini per ringraziare tutti gli operatori sanitari dell'ospedale empolese impegnati durante la pandemia

EMPOLI — Un grande abbraccio virtuale ha raggiunto stamani tutto il personale sanitario dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli per ringraziarlo del costante impegno nei mesi scorsi per affrontare la pandemia che ha investito il mondo della sanità. La sindaca Brenda Barnini, insieme al consigliere regionale Enrico Sostegni, al direttore generale dell’Ausl Toscana Centro Paolo Morello Marchese, al direttore amministrativo Lorenzo Pescini, al direttore sanitario del presidio San Giuseppe Silvia Guarducci e ad alcuni direttori delle strutture ospedaliere, ha voluto rivolgere un ringraziamento unanime a tutto il personale presente al saluto, in rappresentanza dell’intero ospedale.

E’ stato un momento di forte impatto emotivo nel ricordare le difficoltà affrontate per riorganizzare in tempi rapidi l’intero presidio ospedaliero, pronto ad accogliere i pazienti affetti da Covid- 19, oltre a sottolineare la bellezza della grande sinergia creata tra tutto il personale.

Ai tanti ringraziamenti si sono uniti anche quelli di alcuni direttori, tra cui Leonello Guidi, direttore neurologia Empoli, Roberto Tarquini, direttore medicina interna 1 Empoli, Sandro Santini, direttore dipartimento diagnostica per immagini Ausl Toscana Centro, Roberto Bernardini, direttore pediatria Empoli, che hanno evidenziato l’importanza del lavoro svolto e la forte interazione tra tutti gli operatori.

La giornata è stata anche l’occasione per donare 4 termoscanner alla pediatria dell’ospedale, grazie al contributo di Confindustria, sezione locale, che hanno voluto regalare per mano della sindaca in segno di gratitudine per l’attività che ogni giorno viene svolta nel reparto.

Al momento della consegna erano presenti Silvia Guarducci, direttore sanitario Empoli, Roberto Bernardini, direttore pediatria Empoli, Paola Castellacci e Barbara Antonini della sezione locale di Confindustria.

“Sono stati mesi difficili in cui abbiamo affrontato la pandemia a cui non eravamo preparati. Ringrazio tutti che sono riusciti a mettersi in gioco ognuno per la propria specialistica, siamo riusciti ad imparare qualcosa in più e soprattutto ad affrontarlo in sinergia" ha raccontato Silvia Guarducci, direttore sanitario dell'ospedale San Giuseppe.