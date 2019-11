Il Sant'Andrea d'oro a Sauro Cappelli

Il sindaco Brenda Barnini: "Grande interprete della storia del ‘900 del nostro Comune" Assessore per 21 anni e da sempre impegnato

EMPOLI — -Brenda Barnini, sindaco di Empoli, assegna il ‘Sant’Andrea d’Oro’ 2019 a Sauro Cappelli.

Il Sant’Andrea d’Oro è la massima onorificenza cittadina che ogni anno il sindaco consegna a quei cittadini che hanno dato il loro prezioso contributo nel campo della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport e della solidarietà.

È lo stesso primo cittadino a spiegare il perché il riconoscimento è assegnato all’ex assessore empolese:"Sauro è un grande interprete della storia del Novecento del nostro Comune. Un uomo che ha attraversato decenni di politiche amministrative della nostra città, avendo l'opportunità di lavorare al fianco del grande Sindaco Assirelli. La sua dedizione, il totale impegno che ha riversato per il bene della nostra comunità sono encomiabili e sono alla base anche della grandissima opera di volontariato nell'ANED. Se la memoria della deportazione è così viva in decine di generazioni di empolesi, fino ai più giovani di oggi, lo dobbiamo proprio a Sauro e ai suoi lunghi racconti. In questo tempo in cui l'odio, la xenofobia e l'antisemitismo ritornano a farsi sentire in modo pericoloso nel nostro Paese il riconoscimento a Sauro del Sant’Andrea d'Oro vuole essere non solo un ringraziamento a lui per quello che ha fatto, ma anche un monito a tutta la comunità a farsi carico della memoria di ciò che è stato e che non deve più essere".

La cerimonia è prevista sabato 30 novembre, in occasione della festa del Santo Patrono, nella sala del Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, a partire dalle 15.