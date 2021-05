Nuova area stazione, il laboratorio entra nel vivo

L'obiettivo del laboratorio di partecipazione è riqualificare socialmente la zona della stazione ferroviaria di Empoli, piazze e strade limitrofe

EMPOLI — Il Comune di Empoli ha avviato un percorso di co-progettazione e co-gestione che vede coinvolti il Consorzio COeSO Empoli e SocioLab con un progetto co-finanziato dalla Regione Toscana. Hugo è l'acronimo di Human Geography Organizer.

Incontri, interviste, percorsi formativi, interventi di animazione socio-culturale sono alcuni degli strumenti che in questi mesi sono stati utilizzati dal gruppo di educatori, sia intervenendo direttamente sul posto, sia utilizzando piattaforme online.

Partecipano le persone che vivono e animano la zona della stazione e anche i commercianti e gli operatori di Piazza Don Minzoni, Parco della Rimembranza, Giardini di Via XI febbraio e Via Roma. Un’area "ancora fragile dal punto di vista del rischio di conflittualità sociale"

"Con questo progetto ci siamo rivolti fin da subito ai cittadini che abitano e a chi frequenta la zona della stazione per carpire da loro caratteristiche del luogo e possibili soluzioni per risolvere alcune criticità che in questi anni si sono manifestate. Gli operatori professionisti - ha detto l’assessore alla cultura Giulia Terreni - si sono fatti raccontare i punti di forza e le problematiche del luogo. Un momento di partecipazione che sta ancora andando avanti e che porterà a fare un bilancio finale con l’obiettivo di ‘riaccendere’ l’area e ricucire legami di comunità".

Cosa è stato fatto fino ad oggi?

In questi mesi sono stati realizzati laboratori formativi “in situazione”, cioè nel contesto stesso e durante la quotidianità. Sono stati avvicinati residenti, commercianti e passanti ponendo domande, raccogliendo racconti, punti di vista. Sono stati organizzati “fotosafari”, raccolte di scatti fotografici che mettono in luce bellezze e storture, potenzialità ed aspetti critici della “zona stazione”. Sono stati organizzati momenti di confronto, sia in presenza che on-line, con organizzazioni ed esperti che conoscono ed osservano giornalmente le dinamiche ed i cambiamenti che contraddistinguono questa zona della città.

Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Dopo aver consegnato lettere informative nelle cassette della posta e aver raccolto adesioni di cittadini ed operatori economici, sono state realizzate interviste andando a trovare chi ha contattato (per email o whatsapp) oppure fissando un appuntamento on-line. Allo stesso tempo sono state accolte, all’interno di salotti digitali di discussione (Hugo Digital Cafè), altre persone interessate ad esprimere la propria visione e ad ascoltare i punti di vista degli altri, pronti a collaborare per riqualificare il quartiere.

Durante alcune giornate di sole, in alcuni punti più caratteristici della zona, appariranno gli arredi di un salotto di casa all’aperto. Questi sono i “secret garden cafè”, ambienti confortevoli dove le persone potranno sedersi ad ascoltare, dialogare e proporre idee per migliorare l’ambiente urbano della Stazione, tra stimoli colorati e modalità inconsuete di conduzione proposte dagli animatori sociali.

Il 30 Maggio, raccogliendo indicazioni emerse nelle interviste e nei salotti, prenderanno forma brevi eventi artistici che riempiranno alcuni angoli vuoti all’interno del perimetro dell’area stazione. Saranno occasioni flash, estemporanee, sfuggenti ma che accenderanno una luce sulle potenzialità di questa zona e su quante iniziative vi potrebbero essere realizzate grazie al coinvolgimento della cittadinanza e alla sua creatività.