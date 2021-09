Nuove antenne, adesso la parola passa ai cittadini

I cittadini possono presentare le loro osservazioni dopo avere preso visione del piano che prevede altre 15 zone di installazione per nuovi impianti

EMPOLI — Il Comune di Empoli ha pubblicato il piano che definisce la localizzazione degli impianti di telefonia redatto su proposta dei gestori di telefonia. Il Comune di Empoli lo ha adottato il 15 Settembre poi verrà portato all’esame del Consiglio comunale.

Nel Comune di Empoli sono presenti 47 impianti su 32 siti esistenti. Il nuovo Programma Comunale propone ulteriori 15 aree in cui è possibile inserire nuovi impianti per quanto per alcuni siti si promuova in via prioritaria l’utilizzo dell’impianto in essere, laddove già presente.

Fino al 15 Ottobre è consultabile dalla cittadinanza nell’ambito di un processo partecipativo, come richiesto dalla normativa. Il Programma ha una durata di 3 anni ed è aggiornato, qualora necessario, annualmente, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della rete.

"Il programma di localizzazione degli impianti viene da sempre realizzato facendo particolare attenzione alla tutela della salute, minimizzando quindi l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Con questo piano – ha detto l'assessore all'ambiente Massimo Marconcini - si vuol regolamentare un settore vitale per i servizi e lo sviluppo della nostra città. Il piano arriva da un accordo coi gestori. Con le aziende di telecomunicazioni abbiamo rapporti da anni e tutte le decisioni a riguardo saranno condivise e partecipate con la popolazione. Mettiamo questo piano a disposizione dei cittadini, di cui raccoglieremo le osservazioni, e poi all’esame del consiglio comunale".

Le osservazioni o le proposte possono essere inviate tramite pec all’indirizzo pec del comune di Empoli comune.empoli@postacert.toscana.it, oppure, per chi fosse sprovvisto di pec, scrivendo una mail al servizio Tutela Ambientale del comune di Empoli ut.ambiente.sicurezza@comune.emopoli.fi.it e possono essere consegnate in forma cartacea all’Ufficio Relazioni al Pubblico – Ufficio protocollo (da lunedì a giovedì dalle 8 alle 18.30, venerdì dalle 8 alle 13.30 e sabato dalle 8 alle 12).

Quest'anno il Programma è stato aggiornato con l'introduzione di nuovi siti, tutti di proprietà comunale, secondo principi che attengono alla distribuzione uniforme delle stazioni radio base sul territorio empolese, nell'ottica di minimizzare l’inquinamento elettromagnetico, promuovendo anche la collocazione di nuovi impianti di due o più gestori su siti esistenti.

Le aree, tutte di proprietà comunale, sono:

Area 1 – Parcheggio Ospedale, Viale Boccaccio

Area 2 – Parcheggio Pirandello, Via Pirandello, 50

Area 3– Area Verde Sgambatura Cani, Via Xi Febbraio

Area 4 – Case Popolari, Via Val Pusteria

Area 5 – Ex Macelli, Strada Statale 67

Area 6 – Parcheggio Pulidori, Via Pulidori

Area 7 – Parcheggio, Via Partigiani D’italia

Area 8 – Parcheggio Palagini, Largo Remo Scappini

Area 9 – Area Verde Stadio, Via Della Maratona

Area 10 – Area Verde Ponzano, Via Di Pratignone

Area 11 – Cimitero Martignana, Via Valdorme Nuova

Area 12 – Cimitero Dei Cappuccini, Via Valdorme

Area 13 – Campo Sportivo Di Montrappoli, Via Salaiola

Area 14 – Cimitero Brusciana, Via Senese Romana

Area 15 – Parcheggio Stazione Ricarica Enel, Via I Maggio.