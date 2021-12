Con Zia Caterina un taxi di auguri in ospedale

Col suo colorato Milano 25 la tassista beniamina dei bambini ha portato un po' di allegria al San Giuseppe, in oncologia e in pediatria

EMPOLI — Il colorato taxi di Zia Caterina, al secolo Caterina Bellandi, ha fatto tappa all'ospedale San Giuseppe di Empoli per portare una ventata di allegria tra i reparti, fermandosi in particolare in oncologia e in pediatria. E' l'iniziativa di Natale della tassista di Milano 25, la cui attività è inserita stabilmente nel percorso di umanizzazione delle cure. Oggi però, alla vigilia di Natale, serviva un di più di sorrisi.

E dunque eccola portare un augurio speciale ai pazienti del Day Hospital Oncologico e poi consegnare alcuni doni i piccoli pazienti ricoverati in pediatria. La storia di Zia Caterina sa d'amore. In principio era quello per il suo Stefano, portato via da un cancro ai polmoni. Lui era il tassista di Milano 25, l’attuale vettura che sta ancora utilizzando Zia Caterina.

Lei però lo ha trasformato in un luogo magico che, oltre a svolgere servizio pubblico di taxi, effettua corse gratuite per l’ospedale a favore dei familiari e dei bambini malati, quelli che lei chiama i suoi SuperEroi e che fa dipingere sul taxi, facendoli diventare dei personaggi da fumetto dotati ognuno di superpoteri.

Oggi ad accoglierla c'era il parterre delle grandi occasioni con il senatore Dario Parrini, il presidente della commissione sanità del consiglio regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti con l'assessore a sanità e sociale Samanta Setteducati, il direttore sanitario del San Giuseppe Silvia Guarducci, il direttore dell'oncologia Francesca Martella e una rappresentanza del personale sanitario dei reparti di oncologia e pediatria.

Con il suo taxi si è poi recata anche all’Hub vaccinale Sesa, insieme al direttore sanitario del San Giuseppe, per regalare sorrisi e alcuni libri ai bambini in attesa di vaccinarsi.