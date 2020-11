Piazza della Vittoria è zona rossa

Lockdown, Ilaria Capua: «Io, vi giuro, non esco mai di casa»

Emergenza Covid, il Comitato per la sicurezza ha deciso la chiusura della piazza principale per rischio assembramenti. Attesa l'ordinanza di Barnini

EMPOLI — Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito a Palazzo Medici Riccardi a Firenze ha disposto l'intensificazione dei controlli sugli assembramenti a seguito dell’inserimento della Toscana in “area arancione” .

A Empoli il Comitato ha reputato necessario un provvedimento del sindaco Brenda Barnini per vietare lo stazionamento in piazza della Vittoria, uno dei luoghi di maggior socialità della città. L'ordinanza non è ancora stata firmata.

Nel capoluogo Firenze invece il Comitato ha disposto un aumento dei controlli da parte delle forze di polizia nelle aree a maggior rischio di assembramenti, specie nel centro storico cittadino in particolare nei fine settimana

Nel territorio empolese oggi sono stati registrati altri 170 casi di positività al coronavirus, 56 dei quali proprio a Empoli.

Sabato l'ospedale di Empoli era stato saturato dall'arrivo dei pazienti con Covid-19. Il giorno dopo, domenica, il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto una visita nell'ospedale degli Infermi di San Miniato ed è stato deciso un ampliamento per ospitare altri 28 pazienti malati di Covid. Lo stesso giorno anche l'ospedale di Empoli ha reso noto che altri 24 posti Covid erano stati messi a disposizione.