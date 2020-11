Altri 24 posti letto Covid all'ospedale di Empoli

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

La nuova misura è stata resa nota dalla direttrice Guarducci. Aumentano i posti anche a San Miniato, ma i sindaci chiedono restrizioni speciali

EMPOLI — La situazione nell'Empolese Valdelsa è delicata a causa dei numerosi contagi che stanno mettendo in difficoltà gli ospedali.

Oggi pomeriggio sono stati annunciati 28 nuovi posti letto Covid all'ospedale di San Miniato, nel tardo pomeriggio i sindaci hanno chiesto a Giani restrizioni speciali per il territorio dell'Empolese Valdelsa. Il presidente della Toscana ha avviato un'indagine epidemiologica.

In serata è stato reso noto da Silvia Guarducci, direttrice dell'ospedale di Empoli, che è previsto domani, all'ospedale San Giuseppe, un aumento di 24 posti letto per malati di Covid-19. I posti in totale diventano quindi 144. Guarducci ha detto che il quarto e quinto piano dell'ospedale sono occupati da pazienti Covid.

Ieri inoltre sono stati aggiunti 4 posti Covid a media intensità all'ospedale di Fucecchio. Lì il totale sale a 34.