Pontorme premia Fabrizio Corsi e John Dyson

Anteprima di "Pontorme in festa" alla Compagnia della Chiesa. Poi il Volo del Becco, rievocazioni storiche, riconoscimenti, premi, arte e sociale

EMPOLI — Undicesima edizione della kermesse storico-culturale “Pontorme in festa”: quattro giorni dedicati alla tradizione storica, all’intrattenimento, ai mestieri d’un tempo, al folkloristico ‘Volo del Becco’, alla lavorazione artistica del vetro verde d’Empoli e a molto altro.

Come, per esempio, la mostra degli ospiti del centro diurno disabili Cerbaiola dell’Asl, intitolata ‘Mosaico: tessera dopo tessera’, dove si potranno ammirare le opere musive realizzate in collaborazione con gli operatori della struttura, a testimonianza del profondo valore riabilitativo che può assumere l’arte. Tutto concentrato nel bel Borgo antico di Pontorme che è Casa Natale del pittore Jacopo Carrucci, detto Il Pontormo.

La festa sarà come sempre caratterizzata da due momenti di anteprima culturale in cui verranno assegnati riconoscimenti e premi a personaggi della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria locale: giovedì 30 agosto alle 21.15 alla Compagnia della Chiesa di San Michele Arcangelo è prevista l'assegnazione di ‘Cencio d’Oro’ e ‘Premio Pontormo’.

Per questa edizione il Cencio d’Oro sará consegnato al presidente dell’Empoli FC Fabrizio Corsi per i meriti sportivi del club, che sta partecipando al 13º campionato di Serie A, ma anche per i benefici economici che la città ha grazie alla presenza della squadra a massima categoria.

‘Premio Pontormo’ invece a John Dyson, mecenate americano, estimatore del pittore Pontormo, che attraverso la associazione Friends of Florence si è impegnato a restaurare, donando ingenti risorse, alcune opere dell'artista. Presente anche la moglie Kate e il Console Generale degli Stati Uniti a Firenze Benjamin Wohlauer.

Targhe di riconoscimento anche per Filippo Giovannelli, Presidente degli Stati Generali della Rievocazione Storica, Rappresentante per la Città Metropolitana di Firenze nel Comitato per la valorizzazione delle Associazioni e delle Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, presidente dell’area metropolitana delle associazioni che hanno rilievo storiche; per il sindaco di Empoli Brenda Barnini e per l'assessore alla cultura Eleonora Caponi, per il sostegno alla frazione e alle iniziative dell'associazione.

Così Paolo Laschetti, presidente dell'associazione Borgo Pontormese: "Ogni anno lavoriamo per migliorarci e migliorare la festa. Coinvolgiamo scuole, associazioni come Gli Amici del Muve e la cittadinanza. In questa edizione ci saranno ospiti i ragazzi del centro Cerbaiola che stanno realizzando un'opera ispirata a un dipinto del Pontormo, che verrà lasciata nella nostra sede. Quest'anno i riconoscimenti andranno a Filippo Giovannelli, all'ammministrazione comunale nella persona del Sindaco di Empoli, Brenda Barnini, 'primo' sindaco nella storia della festa a essere premiato; e all'assessore Eleonora Caponi. Il premio Pontormo andrà a John Dyson, estimatore dei colori del nostro pittore Il Pontormo, che ha stanziato una somma davvero importante per il restauro di tre dipinti del pittore. È stato assessore nella città di New York e sta ancora studiando quei colori così particolari del Carrucci. Il 'Cencio d'Oro' lo assegniamo a Fabrizio Corsi. Il nostro contributo benefico lo rivolgeremo al Centro riabilitativo di Cerbaiola e al Centro Aiuto Donna Lilith".

Dopo le anteprime di giovedì e venerdì la festa vera e propria, sabato e domenica.