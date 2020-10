Sierologici a insegnanti e personale, dove farli

Ausl Toscana centro ha reso noto che i test proseguono anche nel mese di ottobre, sia ad Empoli che in tutti i territori di competenza. Il dettaglio

EMPOLI — Continuano anche per il mese di ottobre i test sierologici sul personale docente e non docente che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali presso le strutture territoriali dell’Ausl Toscana centro.

L' Azienda mantiene un’offerta attiva nella fascia oraria pomeridiana con test sierologici che vengono effettuati negli ambulatori dedicati in ciascuna delle otto zone distretto della Ausl Toscana centro ed eseguiti nei quattro laboratori aziendali a Prato, Empoli, Firenze e Pistoia.

I presidi che effettuano il servizio sono a Pistoia in via del Ceppo, a Pescia all’ex Filanda, a Prato al Centro Giovannini, a Firenze all’ospedale San Giovanni di Dio e al presidio d’Annunzio, a Figline all’ospedale Serristori, nel Mugello all’ospedale a Borgo san Lorenzo, a Empoli al presidio Rozzalupi.

Il personale scolastico che decide di rivolgersi alle strutture ambulatoriali delle Asl, potrà prenotare autonomamente il test sierologico attraverso il sito https://rientroascuola.sanita.toscana.it scegliendo il giorno e l’ora per effettuare il test.

Al termine della procedura online riceverà via sms la conferma della prenotazione e potrà stampare il promemoria. Concluso questo percorso, basterà recarsi al punto prelievi selezionato, dieci minuti prima dell’ora prescelta. L’altra modalità di prenotazione del test sierologico, lo ricordiamo, è con il proprio medico di medicina generale.