Test sierologici in piazza

Campagna di prevenzione "Movida si...cura". Il 5 e 7 settembre test sierologici gratuiti in Piazza Fucini a Capraia e Limite

CAPRAIA E LIMITE — "Movida si… cura" è la campagna di prevenzione, promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con Pubblica Assistenza, Misericordia e Croce Rossa Italiana.



Anche il Comune di Capraia e Limite aderisce all’iniziativa, il gazebo per il test sierologico gratuito sarà presente sabato 5 e lunedì 7 settembre in Piazza Fucini dalle ore 21 alle ore 24.



Questa campagna, principalmente per i giovani, è comunque rivolta a tutti; è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e il test è su base volontaria.