La misura era già stata presa a marzo, i controlli erano poi ripresi ma i sindaci degli 11 comuni hanno ritenuto di doverli sospendere nuovamente

EMPOLI — "La situazione nel nostro territorio è complessa.", hanno spiegato i sindaci dell'Empolese. "Numerosi sono i casi positivi, solo ieri erano 170 in tutto l’Empolese – Valdelsa. In Toscana ieri erano 2.507 i nuovi casi, 53 i decessi e gli attualmente positivi sono oggi 47.900".

"Uno scenario non molto diverso, se non peggiore, da quello di marzo". Da qui la decisione di attuare misure che “semplifichino” la vita ai cittadini e consentano alla polizia municipale di liberare risorse per altre attività connesse all’ emergenza sanitaria.

Oggi come a marzo saranno, quindi, sospesi i controlli durante lo spazzamento strade.