Attualità venerdì 24 dicembre 2021 ore 08:52

Vaccini anti Covid anche a Natale all'hub Sesa

E per chi deve ancora ricevere la prima dose non serve la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul posto. Ecco gli orari per le festività

EMPOLI — Vaccini anti Covid-19 anche a Natale all'hub vaccinale del Sesa di Empoli, dove chi ancora deve ricevere la prima dose può presentarsi all'hub senza dover prenotare, ovvero con accesso diretto. Nei giorni di festività 24, 25, 26, 31 Dicembre e 1 Gennaio, però, l'orario di apertura sarà concentrato solo al mattino dalle 8 alle 13. In tutti gli altri giorni il punto vaccinale è aperto senza soluzione di continuità dalle 8 alle 20. Lo rammenta la Asl Centro che invita a presentarsi con i moduli di consenso già compilati, così da agevolare l’afflusso evitando assembramenti all’ingresso. La modalità è particolarmente pensata per le categorie di lavoratori che dal 15 Dicembre scorso sono soggetti a obbligo vaccinale, insegnanti e tutto il personale scolastico, oltre al personale sanitario e alle forze dell’ordine.