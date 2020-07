Covid, cinque contagiati in provincia di Firenze

Dopo una settimana di tregua sono ripartiti i casi di contagio nell'area metropolitana dove nelle ultime 24 ore si registrano 5 tamponi positivi

FIRENZE — Il bollettino sanitario aggiornato alle ultime 24 ore dalla Asl Toscana centrale ha rilevato 7 nuovi casi positivi. In tutta la Toscana risultano oggi 2 decessi entrambi in provincia di Firenze e relativi a due donne di 90 anni.

Nel dettaglio la Asl ha registrato 5 casi in provincia di Firenze, uno a Figline Valdarno, tre a Firenze ed uno ad Impruneta. C'è poi un caso in provincia di Pistoia, a Pescia ed un caso fuori regione, a Forlì. Salgono così a 3.218 i casi complessivi a Firenze dall'inizio dell'epidemia.

In Toscana salgono a 10.313 i casi di positività al Coronavirus. Gli attualmente positivi sono oggi 341. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 277 casi per 100.000 abitanti su una media italiana di 401 per 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca e Firenze, la più bassa Livorno.

Ci sono 327 persone in isolamento a casa che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e 994 persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 14, 1 in più di ieri, di cui 2 in terapia intensiva.

I guariti salgono a 8.854: 191 persone clinicamente guarite e 8.663 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.