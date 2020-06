Sette nuovi positivi in regione, tutti a Firenze

Covid, nei dati del bollettino si evidenziano sette nuove persone positive, tutte nel territorio fiorentino. Ci sono anche due decessi in lucchesia

FIRENZE — Dopo gli otto casi di ieri altri sette nuovi positivi al Covid nel territorio provinciale di Firenze.

Il dato emerge dal bollettino della Regione Toscana che spiega appunto che rispetto a ieri ci sono sette positivi in più. Quindi nelle altre nove province il contagio è fermo.

Per quanto riguarda Firenze e provincia, dall'inizio dell'emergenza i contagiati e i deceduti sono rispettivamente 3504 e 395.

In tutta la Toscana sono invece 10.172 i casi di positività al Coronavirus, 7 in più rispetto a ieri (quelli fiorentini).

Gli attualmente positivi sono 502.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati due decessi, entrambi nel territorio di Lucca. Si tratta di un uomo e una donna con un'età media di 89,5 anni. I deceduti dall'inizio dell'epidemia sono 1082.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 49, una in meno di ieri, di cui 16 in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri). È il punto più basso raggiunto dal 6 marzo per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.588, di cui 7.994 (più 84 rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.