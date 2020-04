Asl Toscana centro, 355 sanitari positivi al Covid

Coronavirus, Conte: «Mascherine e distanze finché non c'è vaccino»

Dopo i test effettuati negli ospedali della Asl tra Prato, Pistoia e Firenze sono risultati positivi circa il 2,5% dei sanitari su 14.760

FIRENZE — Test a tappeto negli ospedali della Asl Toscana centro per capire quanti fra i sanitari, medici infermieri, siano contagiati dal Covid-19. Il virus non ha risparmiato i lavoratori della sanità, dove in Italia si sono registrati dall'inizio dell'epidemia 142 morti tra i medici.

Per questo la Regione insieme alla Asl ha effettuato i test sui sanitari, i primi ad essere stati sottoposti allo screening sierologico che adesso è stato allargato anche ad altre categorie di lavoratori.

Nella Asl Toscana centro, quindi tra le province di Firenze, Prato e Pistoia, ad essere risultati positivi al Covid-19 sono stati 355 sanitari, circa il 2,5% su 14.760 dipendenti della Asl. I dati sono stati diffusi da La Nazione. Per quanto riguarda l'ospedale di Careggi, sono stati sottoposti al test 5.300 lavoratori, su questi il 4,5% è risultato positivo o dubbio. Sono stati quindi effettuati i tamponi faringei che hanno dato il risultato positivo solo per 15 sanitari. Prossimo passo sarà quello di effettuare i test alle ditte esterne.