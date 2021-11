Tributo di Bonifica, in arrivo 500mila bollettini

Tra Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli, Valdelsa, Mugello, Valdisieve e Chianti sono circa 500mila i proprietari che riceveranno l'avviso di pagamento

FIRENZE — Sono in arrivo oltre 500mila bollettini per gli avvisi di pagamento relativi al Contributo di Bonifica del Medio Valdarno per l’anno 2021.

Gli importi sono per quasi l’85% dei consorziati inferiori a 50 euro annui ed in caso di mancato pagamento dell’avviso viene generata la cartella dell’Agente della Riscossione.

La scadenza per il pagamento è fissata al 30 Novembre 2021 ma il Consorzio di Bonifica ha spiegato che "In questa prima fase di riscossione l’avviso di pagamento è una semplice comunicazione bonaria, nella quale sono indicati importi e modalità di versamento che ciascun consorziato proprietario di immobili nella media valle del fiume Arno deve versare secondo una proporzionale ripartizione delle spese consortili 2021. I contributi di bonifica sono infatti la principale fonte di finanziamento per la manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua che attraversano le città di Firenze, Pistoia, Prato, Empoli e le campagne della Valdelsa, del Mugello, della Valdisieve, del Chianti, delle vallate dell’Ombrone Pistoiese e dei comuni a nord di Siena".

“Anche quest’anno, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, il Consorzio ha portato avanti il proprio fondamentale programma di lavori sui fiumi sia con i nostri operatori sia affidando interventi per milioni di euro alle imprese, in larga parte locali, per la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio - ha detto il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Vladarno, Marco Bottino - La difesa del suolo e la tutela dell’ambiente sono infatti al centro delle agende nazionale ed europea per la ripartenza economica e come Consorzio di Bonifica abbiamo già cominciato a dare il nostro contributo con scelte concrete e progetti sperimentali: più efficienza grazie alla razionalizzazione del personale in un’unica sede tecnico-amministrativa in Viale della Toscana a Firenze e nuove strategie per la gestione resiliente di fiumi e torrenti”.

C'è una novità green per circa 50mila professionisti e società registrati alla Casmera di Commercio ai quali sarà inviato direttamente sulla Pec.

Il Consorzio ha spiegato in una nota che "E' attivo il sistema di pagamento tramite piattaforma pagoPA; niente più vecchio bollettino postale dunque ma una pagina con tutti i riferimenti, un Codice Avviso e relativo QR Code con il quale andare personalmente sul territorio presso ufficio postale, in banca, ricevitorie, supermercati, sportelli bancomat, oppure si può pagare online direttamente dal sito del Consorzio o sui siti e app di Poste Italiane, banche, carte di credito. Ancora più facile e immediato sarà per i possessori di IO, l’app dei servizi pubblici che riceveranno la notifica direttamente sul proprio smartphone o tablet".