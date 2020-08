Il Covid corre, 18 nuovi casi nel fiorentino

I nuovi positivi riscontrati tra il capoluogo, Campi, la Valdisieve e il Mugello. Tre i casi nell'empolese. In Toscana 59 casi in più

FIRENZE — Il Covid-19 non frena. Rispetto a 24 ore fa in provincia di Firenze si sono registrati altri 18 casi (ieri erano 12) di positività al SarsCov2. Lo spiega il bollettino giornaliero della Regione Toscana sull'andamento dei contagi sulla base dei dati rilevati dalla Asl Centro.

Questa la distribuzione sul territorio dei nuovi casi di positività: Campi Bisenzio (1), Firenze (7), Marrad (3), Pelago (1), Pontassieve (2), Vaglia (1). Nell'empolese sono 3 in più da ieri: Cerreto Guidi (1), Certaldo (1) e Empoli (1).

A livello regionale, dove i casi in più rispetto a ieri sono stati 59, l'età media dei contagiati odierni si mantiene bassa: 34 anni. Per oltre la metà, il 51 per cento, si tratta di pazienti asintomatici, mentre per il 49 per cento di paucisintomatici. Anche oggi ci sono dei casi riconducibili ai rientri dall'estero: 17, 12 dei quali rientrati dalle vacanze (4 sono contatti).

In Toscana, quindi, dall'inizio dell'epidemia sono state contagiate 10.984 persone. I decessi, fermi anche oggi, sono stati 1.139 mentre i guariti sono 9.044.