Covid, nel Fiorentino un terzo dei casi toscani

Sono 243 i nuovi casi di contagio registrati nella provincia di Firenze sugli 812 tamponi positivi segnalati nell'ultimo report della Regione Toscana

FIRENZE — Sono 429 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro con 243 casi in provincia di Firenze di cui 46 in zona empolese. Nel dettaglio le segnalazioni sono giunte da Firenze per 85 nuovi tamponi positivi, Firenzuola 1, Greve in Chianti 4, Lastra a Signa 2, Pontassieve 8, Reggello 1, Rignano sull'Arno 1, San casciano Val di pesa 6, Scandicci 14, Scarperia e San Piero 7, Sesto Fiorentino 11, Signa 6, Vicchio 1, Bagno a Ripoli 6, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 2, Borgo San Lorenzo 8, Calenzano 11, Campi Bisenzio 10, Fiesole 5, Figline e Incisa Valdarno 7 ed ancora a Capraia e limite 2, Castel Fiorentino 3, Cerreto Guidi 2, Certaldo 2, Empoli 24, Fucecchio 1, Gambassi Terme 2, a Montaione 1, Montelupo Fiorentino 4 e Vinci 5.

Nelle ultime 24 ore 11 tamponi ogni 100 effettuati sono risultati positivi ai controlli delle ultime ventiquattro ore. I malati da Covid-19 al momento sono 11.546, ma solo 547 sono ricoverati in ospedale.

Le persone che in questo momento risultano affette da virus salgono a 11.546. Di questi solo 547 sono ricoverate in ospedale, 36 in più e tra di loro solo 72 lo sono in terapia intensiva, dieci in più nelle ultime ventiquattro ore. La maggioranza, 10.999, si trova a casa o in alberghi sanitari, perché priva di sintomi o comunque in condizioni tali da non richiedere particolari cure ospedaliere. Crescono anche i guariti e raggiungono quota 11.846: il 48,2 per cento di tutti i casi positivi accertati in nove mesi dalla comparsa della pandemia in Toscana, ovvero 24.600.

La Toscana è salita al nono posto in Italia, fino a ieri era decima, come numerosità di casi, con circa 660 malati accertati ogni 100 mila abitanti. La media italiana. dato di ieri, ruota attorno a 702 per 100 mila. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.011 casi per 100 mila abitanti, Pisa con 761 e Firenze con 703, mentre la più bassa si conferma Grosseto con 382.