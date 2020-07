Covid nella Metrocittà, nuovi casi nel Chianti

L'area metropolitana ha registrato la presenza di sette casi nelle ultime 24 ore, dovuto al monitoraggio sui contatti stretti di due casi accertati

FIRENZE — Il bollettino dell'Ausl Toscana centrale aggiornato alle ore 18 ha registrato 7 nuovi casi positivi nei territori nelle ultime 24 ore tutti nel Comune di Impruneta.

La concentrazione di positivi è dovuta ad un tracciamento dei contatti effettuato dai servizi territoriali a partire da 2 casi evidenziati mercoledì 1 luglio. Considerando anche i 2 casi già rilevati le condizioni cliniche dei pazienti rilevano 6 contagiati asintomatici e 3 paucisintomatici che cioè presentano sintomi di lieve entità rispetto alla media.

La Toscana presenta un tasso di contagio di 275 casi per 100.000 abitanti su una media italiana di 399 per 100.000 mentre le province di notifica con il tasso più alto rimangono Massa Carrara con 539, Lucca con 348, Firenze con 316, e la più bassa Livorno con 143.

Sono 307 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, meno 3 rispetto a ieri. Sono 1.509, meno 93 rispetto a ieri, le persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 16, 2 in più di ieri, di cui 3 in terapia intensiva.

Le persone guarite salgono a 8.832 più 7 rispetto a ieri: 228 persone, meno 17 rispetto a ieri, asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.604, più 24 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti.