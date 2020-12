Covid, nuovi casi in calo nei comuni metropolitani

Dopo il capoluogo è Campi Bisenzio a segnalare il maggiore numero di tamponi positivi nell'arco delle 24 ore, la curva resta sulla soglia dei 200 casi

FIRENZE — Sono 194 i nuovi tamponi positivi registrati nella provincia di Firenze dal monitoraggio della Asl Centro sull'andamento della pandemia. Erano 272 i nuovi tamponi positivi registrati ieri nell'area metropolitana, 197 quelli di giovedì, mercoledì 234 e martedì 148. La curva epidemiologica continua ad oscillare attorno ai 200 contagi medi giornalieri.

Il capoluogo registra 74 nuovi tamponi positivi oggi, ieri erano 86 i nuovi casi rispetto ai 73 tamponi positivi del precedente rapporto. Sotto la soglia dei 100 contagi in 24 ore. Per quanto riguarda gli altri comuni è ancora Campi Bisenzio a mantenere i numeri più alti con 19 nuovi casi rispetto ai 26 nuovi delle 24 ore precedenti. Sono 18 i comuni metropolitani che segnalano nuove positività, ieri erano stati 23, giovedì 18 e nella giornata di mercoledì erano 24.

I 194 nuovi casi in provincia di Firenze sono stati rilevati tra Borgo San Lorenzo 4, Calenzano 4, Campi Bisenzio 19, Dicomano 2, Fiesole 1, Figline e Incisa Valdarno 8, Firenze 74, Greve in Chianti 2, Impruneta 3, Lastra a Signa 4, Reggello 3, Rignano sull'Arno 1, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 8, Scandicci 8, Sesto Fiorentino 13, Signa 5 e Vicchio 1.

