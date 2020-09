Venticinque casi Covid in 24 ore nel Fiorentino

In Toscana i contagi complessivi sono 12.292, sono 113 le positività al Coronavirusin registrate nelle ultime 24 ore tra tracciamento e screening

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 32 nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro dove non risulta nessun decesso. Sono 3.767 i casi complessivi ad oggi a Firenze. Nel dettaglio ci sono 25 casi in provincia di Firenze di cui 3 casi nell’empolese:

Firenze: 14

Borgo San Lorenzo: 1

Scarperia e San Piero: 1

Calenzano: 1

Fiesole: 1

Reggello: 1

Rufina: 1

San Casciano: 1

Sesto Fiorentino: 1

I casi nell’empolese:

Empoli: 2

Fucecchio: 1

In Toscana sono stati rilevati 113 nuovi casi di Covid-19, 28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening. Gli attualmente positivi sono oggi 1.889. Le persone complessivamente guarite sono 9.260, 41 in più rispetto a ieri. L'età media dei 113 casi odierni è di 40 anni circa, il 62 per cento è risultato asintomatico, il 27 pauci-sintomatico, l’8 lieve. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 77, 2 in più rispetto a ieri, 8 in terapia intensiva.

Delle 113 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza; 9 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane; 4 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni.

Complessivamente, 1.812 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 70 in più rispetto a ieri. Sono 4.371 (182 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.