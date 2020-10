Nella morsa del Covid, 106 casi solo a Firenze

Superati i 1.100 casi giornalieri in Toscana che ha registrato 8 decessi in 5 province. Il capoluogo ha individuato zone a divieto di stazionamento

FIRENZE — Aumentano i casi nella Città metropolitana in vista del primo settimana in cui il capoluogo applicherà il divieto di stazionamento in alcune zone del centro storico. Il sindaco, Dario Nardella, nell'annunciare le aree di massimo rispetto aveva anticipato una "grande preoccupazione per l'aumento dei contagi" con una percentuale maggiore di casi registrata nella fascia di età tra i 20 ed i 40 anni. Nelle ultime 24 ore le residenze sanitarie assistite metropolitane non hanno registrato nuove positività

Sono 401 i nuovi casi positivi registrati nei territori dell’Asl Toscana Centro dove risultano 4 decessi nelle ultime ore.

Un uomo del 1934 è deceduto a Lastra a Signa mentre le Rsa dell'area fiorentina non hanno segnalato nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Sono 277 i nuovi casi in provincia di Firenze a Bagno a Ripoli 3, Barberino di Mugello 3, Barberino Tavarnelle 5, Borgo San Lorenzo 7, Calenzano 7, Campi Bisenzio 12, Dicomano 1, Fiesole 3, Figline e Incisa Valdarno 11, Firenze 106, Greve in Chianti 1, Impruneta 7, Pelago 3, Pontassieve 4, Reggello 9, Rignano sull’Arno 5, San Casciano Val di Pesa 1, Scandicci 14, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 9, Signa 13, Vicchio 3, Castelfiorentino 8, Cerreto Guidi 2, Certaldo 5, Empoli 14, Fucecchio 5, Gambassi Terme 1, Montaione 6, Montelupo F.no 2 e a Montespertoli 1.

La Toscana ha registrato oggi 1145 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore. Sono 927 i casi identificati in corso di tracciamento e 218 da attività di screening. L'età media dei nuovi casi è di 46 anni circa, il 26 per cento tra 20 e 39 anni ed il 33 per cento tra 40 e 59 anni.

Gli attualmente positivi sono oggi 13.261, un 8 per cento in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 606, 27 in più rispetto a ieri, di cui 82 in terapia intensiva, 6 in più.

Le persone guarite sono 115 in più rispetto a ieri, 13 in più asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 102 in più dichiarate guarite con doppio tampone negativo.