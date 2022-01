Cerbaie più vissute per essere più sicure

È la formula contro il dilagare dello spaccio nella zona messa a fuoco nell'incontro a Firenze tra sindaco e prefetto che annuncia una sua visita

FUCECCHIO — Cerbaie più vissute da cittadini e famiglie per essere più sicure rispetto al dilagare dello spazio di droga da cui i boschi sono afflitti: è la formula messa a fuoco nel corso dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi a Firenze tra il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e il prefetto Valerio Valenti che nell'occasione ha annunciato una sua visita nella zona.

Il punto è che per liberare l'area da spaccio e criminalità la repressione da sola non basta: "Come mi ha confermato lo stesso prefetto - riferisce il sindaco Spinelli - pensare di arrivare all'obiettivo passando solo attraverso la repressione è quanto mai complicato. Anche per questo motivo dobbiamo far in modo che i nostri boschi siano sempre più vissuti dai cittadini".

"La presenza di persone sul territorio rappresenta un deterrente per la criminalità e per i clienti degli spacciatori. Già da alcune settimane, ad esempio insieme a gruppi di cittadini e associazioni periodicamente organizziamo escursioni e camminate nei boschi delle Cerbaie, un modo per apprezzare la bellezza della natura ma anche per disincentivare la presenza e la realizzazione di bivacchi da parte dei malviventi", osserva.