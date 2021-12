Consegna delle chiavi ai nuovi inquilini Erp

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale si è perfezionata oggi con la consegna delle chiavi ai nuovi inquilini del circondario

FUCECCHIO — Si è svolta questa mattina a Fucecchio la consegna delle chiavi ai nuovi inquilini delle case popolari in località Botteghe.

"Una risposta concreta ai bisogni di un buon numero di persone che aveva necessità di trovare un alloggio" ha commentato il sindaco Alessio Spinelli.

"Lo sforzo messo in campo dall'amministrazione comunale e da Publicasa, che lavora per la gestione Erp di tutti i comuni dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, sta producendo risultati importanti in un momento particolarmente delicato come quello attuale. Ma questa è soltanto una parte di un percorso più ampio che ci vede fortemente impegnati nel trovare risposte al disagio abitativo che persiste e che la pandemia ha addirittura acuito. La casa è un diritto, non un privilegio e noi lavoriamo per garantire a tutte le famiglie bisognose un tetto sopra la testa" ha concluso Spinelli.