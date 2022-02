Gas e fibra, le reti si estendono

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Metano nelle frazioni e internet veloce soprattutto nelle aree bianche: al via i lavori per potenziare le infrastrutture dei servizi

FUCECCHIO — Gas metano e fibra ottica: le reti si espandono con interventi al via nei prossimi giorni nel comune di Fucecchio. Se per il gas metano si opera in alcune località collinari delle Cerbaie, data la necessità di estendere il servizio in particolare verso le frazioni, per la fibra ottica i lavori interessano gran parte del territorio in primis le aree bianche.

Quello sul gas metano è un progetto rimasto arenato per alcuni anni. Ora ecco l'ultima versione presentata da Toscana Energia per un lotto che si estende per oltre 9 chilometri. L'inizio dei lavori è programmato per lunedì prossimo 21 Febbraio.

Sulla fibra ottica, invece, Fucecchio e il territorio comunale saranno interessati da una serie di lavori di FiberCop e Open Fiber. La prima, sfruttando il precedente intervento di Telecom che ha portato alle 65 cabine dislocate sul territorio la fibra, avvicinerà ai terminali prossimi alle abitazioni i cavi della banda ultra larga. Intanto, l'amministrazione ha già rilasciato il nulla osta per i lavori di trasferimento della fibra presso alcuni degli armadietti dedicati.

Nel frattempo, Open Fiber lavorerà per portare la fibra anche nelle cosiddette aree bianche, quei luoghi a bassa densità abitativa che non sarebbero altrimenti appetibili da operatori di mercato.

Il sindaco Spinelli illustra i progetti