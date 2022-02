Lavori alla rete e i telefoni restano muti

Presso gli uffici comunali e di polizia municipale durante la sostituzione degli apparati di rete telefoni, internet e sito istituzionale si spengono

EMPOLI — Un pomeriggio senza telefoni, internet e sito istituzionale: accade negli uffici comunali e di polizia municipale di Empoli nel pomeriggio di oggi venerdì 11 Febbraio dalle 13,30 alle 20, quando sarà effettuato l’intervento programmato di sostituzione degli apparati di rete.

L'attività interesserà la sala Ced Sistemi Informatici di piazza del Popolo e comporterà l'impossibilità a tutte le postazioni di tutte le sedi della rete comunale, compresa la centrale operativa della polizia municipale in via Cavour e via Raffaello Sanzio, di effettuare e ricevere telefonate, navigare su internet, svolgere qualsiasi attività di rete, raggiungere il sito istituzionale anche da casa.

Inoltre, nel pomeriggio di lunedì 14 Febbraio i tecnici interverranno ancora alla sala Ced per concludere e testare il ripristino corretto di tutti i collegamenti. Pertanto anche lunedì pomeriggio si verificheranno interruzioni.