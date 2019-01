Fitta nevicata e allerta, domani scuole chiuse

Situazione critica lungo le strade per la forte nevicata di oggi. Il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole. Mettersi in auto è sconsigliato

GAMBASSI TERME — Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa a quote di bassa collina.

Attualmente la situazione della viabilità è particolarmente critica tra Siena e Grosseto: in vari tratti la strada è bloccata in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Siena e Casal di Pari.

Per domani è stata diramata un'allerta meteo in codice giallo per rischio ghiaccio e neve. Per questo, un accordo con la dirigenza scolastica, ha fatto sapere il sindaco di Gambassi, Paolo Campinoti, "abbiamo deciso di chiudere le scuole per domani".

Le ultime previsioni meteo indicano come la parte più attiva della perturbazione tende lentamente a spostarsi verso nord. Nelle prossime ore quindi le precipitazioni dovrebbero gradualmente attenuarsi sulle zone centro-meridionali, dove tuttavia saranno ancora possibili locali rovesci. Sulle zone settentrionali (province di Firenze-Prato-Pistoia) e Arezzo possibilità di precipitazioni fino a serata con quota neve intorno a 200-300 metri.