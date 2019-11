"Penso a una Municipale più vicina al cittadino"

Il corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei comuni Empolese-Valdelsa ha un nuovo comandante: Massimo Luschi, già vice comandante dal 2018

MONTELUPO FIORENTINO — Massimo Luschi è il nuovo comandate per la Polizia Municipale e per la Protezione Civile dell'Unione dei comuni Empolese-Valdelsa. È stato individuato dopo una selezione fra una rosa di 10 candidati, grazie al suo curriculum e alla sua esperienza sia nella Polizia Municipale sia nella Protezione Civile.

"Sono orgoglioso - ha detto Luschi, fresco di nomina - di ricoprire un ruolo di grande prestigio in un territorio strategico della Toscana come l’Empolese Valdelsa. Fra I miei obiettivi ci saranno quello di avere una polizia municipale sempre più vicina al cittadino, sempre più in strada e più a contatto con la gente. Poi ancora maggior collaborazione e sinergia con le altre forze dell’ordine per un vero sistema integrato di sicurezza".

Classe 1973, Massimo Luschi è laureato in Scienze Politiche e ha conseguito un master in sicurezza urbana presso l'Università di Firenze. Il primo incarico nella polizia municipale è arrivato nel 1996 nel comune di Vinci, dal 1999 lavora a Certaldo e nel 2001è diventato comandate della Polizia Municipale di Certaldo. Dal 2018 è stato vice comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei comuni Empolese - Valdelsa.

Vanta esperienze in qualità di docente su temi attinenti alla sicurezza urbana e un encomio da parte del sindaco di Certaldo, su segnalazione del sostituto procuratore Pietro Suchan per un'indagine collegata allo smaltimento illecito di rifiuti.

"Luschi - hanno sottolineato dall'Unione dell'Empolese-Valdelsa - da anni lavora sul territorio ha una lunga esperienza nel ruolo di comandante. Per questi motivi conosce bene il territorio e le problematiche ad esso connesse. Un valore aggiunto in una fase delicata per quanto riguarda la Polizia Municipale e livello di Unione e anche per quanto concerne le attività connesse con la sicurezza urbana e la protezione civile".

La giunta dell'Unione dei comuni ha "individuato Massimo Luschi fra una rosa di candidati anche molto qualificati per la sua esperienza e con la volontà di valorizzare una risorsa interna".

"La Polizia Municipale dell'Unione - ha spiegato Alessio Falorni, presidente dell’Unione di comuni - ha vissuto un periodo complesso, caratterizzato da importanti cambiamenti e da una fase in alcuni momenti conflittuale. In certe circostante è necessario introdurre cambiamenti per inaugurare un nuovo corso. Ci tengo comunque a nome dei sindaci e della struttura a ringraziare la comandante uscente Annalisa Maritan per il lavoro svolto in una fase non certo facile. In questa prospettiva alla giunta dell'Unione è sembrato importante permettere di crescere professionalmente a un dipendente che ha avuto modo di dimostrare le sue qualità. Inoltre la sua esperienza pregressa gli consentirà di essere operativo in tempi brevi e di affrontare le diverse questioni".

"La nomina di Luschi arriva in un momento importante per il corpo di Polizia Municipale - queste, invece, le parole di Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato per l'Unione dei comuni alla Polizia Municipale e al personale -. Abbiamo scelto di incrementare l'organico assumendo nuovi agenti. A breve, infatti, sarà pubblicato. in convenzione con il comune di Santa Croce sull'Arno, un bando di concorso per l’assunzione di 11 nuovi agenti. Quindi arriveranno anche ulteriori 5 ufficiali. Gli eventi di questi giorni, semmai ce ne fosse stato bisogno, hanno messo in luce il ruolo cruciale della Polizia Municipale nell'affrontare le emergenze e nel gestire situazioni complesse. Gli agenti sono la prima interfaccia delle amministrazioni comunali con i cittadini e anche in questo senso il loro ruolo è strategico. Confido che le novità introdotte dalla giunta dell'Unione daranno un nuovo corso per quanto riguarda il presidio del territorio, la sicurezza urbana e anche la Protezione Civile".

Sia Masetti sia Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, ex delegato alla PM, hanno voluto ringraziare il precedente comandante: "Dobbiamo dire grazie ad Annalisa Maritan che ha gestito una fase delicatissima e di grande cambiamento per il corpo di PM dell’Empolese Valdelsa. È grazie a lei se oggi partiamo da una base solida che si è dotata di tecnologia e che adesso deve pensare a incrementare l’organico".