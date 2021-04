Ponte Montelupo - Capraia "Lavori entro il 2021"

L'esploratore italiano che aiuta i nativi Inuit in Groenlandia diventa un film

La Giunta regionale ha approvato lo schema dell’accordo di programma per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova viabilità

MONTELUPO FIORENTINO — "Il nuovo ponte fra Montelupo e Capraia si farà ed entro l’anno inizieranno i lavori" così la Giunta regionale ha annunciato l’approvazione dello schema dell’accordo di programma firmato con Anas, Città metropolitana, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci, per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento fra la SS 67 “Tosco Romagnola” e la SP 106 “Provinciale Limitese”, fra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, e il Comune di Capraia e Limite.

“Si tratta di un passaggio importante - ha detto l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli - che avvia un cambio di passo decisivo per la viabilità nell’area dell’empolese-Valdelsa, fondamentale per la Toscana. Grazie al nuovo ponte fra Montelupo e Capraia, si potrà alleggerire il carico pesante e snellire così il traffico”.

Via libera dunque da parte della Giunta anche all’erogazione ad Anas di 3 milioni e 500mila euro che contribuiranno a realizzare la nuova viabilità, il cui valore complessivo è di quasi 30 milioni di euro.

Oltre al contributo della Regione, saranno erogati 1 milione di euro dalla Città Metropolitana e 600mila euro a testa dai Comuni di Montelupo, Capraia e Limite, Empoli e Vinci. Il resto dell’importo sarà finanziato da Anas e dallo Stato tramite risorse Fsc (Fondo sviluppo e coesione) stanziate dal Cipe.

L’accordo di programma è frutto della conferenza dei servizi che si è tenuta a gennaio e che ha buttato le basi per dare il via al progetto definitivo già approvato dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Seguirà una gara di appalto integrato da parte di Anas, tramite la quale saranno assegnati la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera, i cui lavori inizieranno entro il 2021.

“A questo punto - ha concluso Baccelli - con il via libera della Giunta siamo pronti a partire. Come più volte sottolineato anche dai sindaci dei territori coinvolti, questo intervento infrastrutturale era atteso da decenni. Grazie alla sinergia che si è determinata, siamo potuti arrivare fino a qui attuando, a livello territoriale, una progettazione strategica con la realizzazione di un’opera essenziale per tutta la Toscana”.