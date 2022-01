Chiudono posta e sportello mobile, ira del sindaco

Milano, mamme e bambini per ore in coda al freddo in attesa di fare il vaccino

Il primo cittadino ha segnalato la chiusura per sanificazione dello sportello mobile attivato in alternativa alla chiusura dell'ufficio postale

MONTESPERTOLI — I cittadini di Montespertoli hanno trovato chiuso lo sportello mobile attivato in sostituzione dell'ufficio postale fuori servizio dopo una rapina, il sindaco ha denunciato l'accaduto sui social.

"Oggi una brutta sorpresa per i cittadini di Montespertoli che hanno trovato chiuso l'Ufficio postale mobile per sanificazioni senza però che sia indicata la data di riapertura" lo ha spiegato Alessio Mugnaini con un post su Facebook.

Il primo cittadino ha poi aggiunto "Oltre a questo ancora non sono iniziati i lavori per ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio interno, l'ultima comunicazione di Poste Italiane prevede la riapertura alla metà di Febbraio 2022 data che però slitterà se non inizieranno i lavori. Rintengo questi ritardi intollerabili e non più giustificabili perchè sono oltre due mesi che l'evento criminoso è accaduto e ancora nulla è stato fatto"

"Ho provveduto quindi a chiedere un sollecito inizio lavori e una sollecita riapertura dell'Ufficio Postale Mobile alla direttrice, che non mi ha risposto, e ai responsabili di Poste Italiane. Appena avrò notizie in merito le comunicherò, sperando che siano positive" ha concluso Mugnaini.