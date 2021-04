Pippucci nuova vice presidente di Toscana Energia

Giulia Pippucci, presidente del Consiglio comunale di Montespertoli, è stata nominata vice presidente di Toscana Energia come membro pubblico del Cda

MONTESPERTOLI — Giulia Pippucci è la nuova vice presidente di Toscana Energia. Negli ultimi due anni è stata presidente del Consiglio comunale di Montespertoli, dopo una precedente esperienza da assessore.

Pippucci ha commentato "Sono molto orgogliosa di andare a ricoprire un incarico che possa rappresentare tutta l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa in una realtà funzionale per tutti i cittadini di questa area. Manterrò lo stesso spirito di servizio che ho sempre prestato al mio territorio, e che ringrazio, prima come assessore e poi come presidente del consiglio di Montespertoli. L’orizzonte adesso è far sì che il servizio di Toscana Energia sia sempre più efficiente e funzionale alle esigenze delle famiglie e alla tutela dell’ambiente."

Il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini ha commentato "In bocca a lupo a Giulia Pippucci per il nuovo incarico che sono certo saprà onorare al meglio nell’ottica di migliorare ancora la qualità dei servizi pubblici locali. Buon lavoro".