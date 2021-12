Permessi e accessi, proroga di un anno

Per i permessi invece di nuova emissione avranno scadenza al 31 Gennaio 2023 per ZCS e ZCS Ospedaliera, ZTL e AP al 31 Dicembre 2022

EMPOLI — Al fine di limitare la circolazione, gli spostamenti e ogni possibile forma di aggregazione, la validità dei permessi sosta ZCS e ZCS Ospedaliera nonché dei permessi e accessi ZTL e AP già emessi sarà prorogata d’ufficio di 1 anno, fermo restando il mantenimento dei requisiti che ne hanno consentito l’emissione.

Nello specifico, la validità dei permessi ZCS e ZCS Ospedaliera in scadenza al 31 gennaio 2022, viene prorogata al 31 gennaio 2023.

La validità dei permessi e accessi ZTL e AP, in scadenza al 31 dicembre 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022.

Per i permessi ZCS e ZCS Ospedaliera di nuova emissione saranno emessi con scadenza al 31 gennaio 2023, previo appuntamento e presentazione, preferibilmente per via telematica, della relativa documentazione necessaria da parte del richiedente.

I permessi e accessi ZTL e AP di nuova emissione saranno emessi con scadenza al 31 dicembre 2022, previo appuntamento e presentazione, preferibilmente per via telematica, della relativa documentazione necessaria da parte del richiedente.

Restano invariate le vigenti modalità di gestione degli abbonamenti sosta.