Luca Lotti positivo al coronavirus

Lo ha annunciato lo stesso parlamentare del Pd sul suo profilo Facebook

FIRENZE — "Ciao a tutti. anche io sono risultato positivo al coronavirus. Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato". Con queste parole scritte in un post su Facebook, il deputato del Pd Luca Lotti, ex ministro dello sport e braccio destro di Matteo Renzi per molti anni, ha annunciato di essere stato contagiato dal coronavirus Covid-19.

"Nei giorni scorsi mi sono attenuto a tutte le norme, restando a casa ed evitando il più possibile contatti con le altre persone e gli spostamenti (a parte ovviamente il giorno in cui mi sono recato in Parlamento per approvare un provvedimento necessario per dare un aiuto concreto a famiglie e imprese) - scrive Lotti su Fb - Questo per dirvi quanto sia micidiale questo virus e quanto sia importante, anzi doveroso che ognuno faccia la propria parte per tutelare gli altri; innanzitutto le persone più deboli, i nostri figli e i nostri nonni".

Nei giorni scorsi sono risultati positivi al coronavirus il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il consigliere regionale di Italia Viva in Toscana Stefano Scaramelli.

Vedi qui sotto il post integrale di Luca Lotti.