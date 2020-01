Trasloco uffici comunali, avanti tutta

Traslocati Ufficio e Segreteria del Sindaco e Sportello lavoro. Gli spostamenti sono finalizzati al futuro consolidamento del palazzo municipale

CERTALDO — Iniziati a fine dicembre, proseguono di giorno in giorno le attività per lo spostamento di uffici e servizi dal Municipio di Piazza Boccaccio, 13, in altre sedi provvisorie, spostamenti necessari per consentire le operazioni di indagine preliminari al futuro consolidamento del Palazzo.

Ultimi in ordine di tempo hanno traslocato oggi Ufficio e Segreteria del Sindaco e Sportello lavoro.

Ecco un quadro aggiornato della situazione:

Sindaco e Segreteria del Sindaco, sono situati da oggi nei locali di Borgo Garibaldi, 37 - primo piano, presso l'Ufficio Tecnico. La Segreteria del Sindaco risponde, come prima, allo 0571 661203 mail segreteriasindaco@comune.certaldo.fi.it Il Sindaco Giacomo Cucini continuerà a ricevere il pubblico, come sempre, senza appuntamento, ogni giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Sempre in Borgo Garibaldi 37 è stato trasferito l’ufficio della responsabile del settore Servizi alla Persona.

Anche lo Sportello di Prima Accoglienza Lavoro si è trasferito oggi ma in Via XX Settembre 18, piano primo (ovvero sopra alla sede della CGIL nei locali dove si trovano anche il Teamwork Valdelsa, i Servizi Sociali della ASL Toscana Centro). Orari immutati anche per questo servizio: lunedì, martedì e venerdì: 9,30 - 12,30; giovedì, ore 15,30 - 18,30. Si coglie l’occasione per ricordare che in questo stesso edificio e piano, da martedì 14 gennaio, sarà attivo lo sportello certaldese della rete dei Punti Informativi per Stranieri della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il Punto Informativo effettuerà orario martedì 9.00 – 13.00 e giovedì 15.30 – 18.00;

Si ricorda infine che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ed il Protocollo, sono nella nuova sede provvisoria di Borgo Garibaldi, 37, piano terra, negli stessi locali dove sono situati gli uffici Scuola, Sport, Cultura ed Eventi. L’orario settimanale è rimasto da lunedì a sabato, al mattino ore 8,30 – 12,30; il martedì e giovedì apertura anche nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30, tel 0571 661276 – mail urp@comune.certaldo.fi.it