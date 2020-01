Vibac e Colorobbia, l'impegno di Galletti

Galletti (M5S): "Presenteremo una mozione in tutela dei lavoratori di Vibac e Colorobbia", dice la consigliera regionale pentastellata

VINCI — “ La notizia della chiusura di Vibac e Colorobbia ci preoccupa, soprattutto per le sorti dei lavoratori, a cui esprimiamo la nostra vicinanza”, afferma la consigliera regionale M5S Irene Galletti, apprendendo la notizia della crisi aziendale delle due aziende del comune di Vinci. “Ma questo non basta e soprattutto non risolve la loro situazione, e la Regione deve farsi carico di aprire un tavolo di crisi apposito per vagliare possibili soluzioni con tutte le rappresentanze dei lavoratori e i vertici aziendali. Per questo presenteremo una mozione in Consiglio regionale per l'apertura del tavolo di crisi”.

“La Toscana sta pagando un prezzo troppo alto in termini di disoccupazione, è tempo di muoversi in maniera preventiva nei confronti dell'intero tessuto economico territoriale. Gli strumenti istituzionali, come ad esempio l'OCRI - costituito presso le Camere di Commercio di tutta la Toscana, esistono e devono essere maggiormente utilizzati e integrati nell'azione di contrasto alle crisi aziendali del sistema Regione”.