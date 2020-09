Calciatore dell'Empoli positivo al coronavirus

Il Papa ai fedeli: «Non ammucchiatevi, ognuno ha la sua sedia per evitare i contagi»

Si tratta dell'under 21 Samuele Ricci, la positività è stata scoperto nel ritiro della nazionale. Il ragazzo sta bene ed è in isolamento

EMPOLI — Il calciatore Samuele Ricci è risultato positivo al coronavirus, dopo il test sostenuto nel ritiro della Nazionale Under 21 italiana.

Il centrocampista classe 2001 è asintomatico, non si è riaggregato al gruppo dell'Empoli ed è stato posto in isolamento nella propria abitazione, in attesa delle indicazioni della Ausl Toscana centro.

L'Empoli ha ribadito che il giocatore sta bene e che sia i precedenti che i successivi tamponi effettuati sull’intero gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo.