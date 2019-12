Il finanziere è ora Cavaliere della Repubblica

La prestigiosa onorificenza al luogotenente è stata consegnata dalla Prefettura di Firenze. Apicella ha ricevuto in carriera 14 encomi e sette elogi

CASTELFIORENTINO — Nella sua lunga carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due encomi solenni, 12 encomi semplici e sette elogi. Da undici anni presta servizio sul territorio di Castelfiorentino, ricoprendo l’incarico di Comandante della Squadra Operativa Volante e Vice Comandante della Tenenza. E il luogotenente della Guardia di Finanza Antonello Apicella, che ieri pomeriggio è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessagli su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri.

La cerimonia si è svolta nella Prefettura di Firenze, e l’onorificenza è stata consegnata al luogotenente Apicella dal Prefetto, Laura Lega. Era presente anche il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, intervenuto anche per il contestuale conferimento del titolo di “Città” al Comune di Castelfiorentino.

Apicella viene descritto come "brillante e dinamico", è nato nel 1972, nativo di Vietri sul Mare in provincia di Salerno. E' laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa. Da molti anni presta servizio presso la Tenenza di Castelfiorentino e nel corso della sua lunga e dignitosa carriera ha ricoperto importanti incarichi nelle città di Messina e Roma, acquisendo numerosi meriti di servizio Oltre ai risultati conseguiti con l’attribuzione di numerosi apprezzamenti ed encomi, il Luogotenente Apicella si fregia della Croce d’oro per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza e della medaglia di bronzo rilasciata dal Dipartimento della Protezione Civile per l’opera e impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile.

“Il mio ringraziamento – ha detto il luogotenente Apicella – va alla Guardia di Finanza, per la possibilità che mi ha dato in questi anni di raggiungere questi traguardi professionali. Vorrei dedicare questo importante riconoscimento a mio padre, scomparso recentemente”.

“Sono felice di questo prestigioso riconoscimento al luogotenente Antonello Apicella – ha chiosato il sindaco Falorni – che da diversi anni presta servizio presso la Tenenza di Castelfiorentino, con risultati importanti nel contrasto al crimine e all’illegalità. Un riconoscimento che attesta la professionalità di un servitore dello Stato e fa onore non solo alla Guardia di Finanza ma anche all’intera comunità che ho l’orgoglio di rappresentare”.