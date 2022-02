Razzie nelle aziende, migliaia d'euro di refurtiva

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Sono almeno 5 i furti avvenuti tra Gennaio e Febbraio a Gambassi Terme e a Barberino Tavarnelle. Perquisizioni a raffica a Castelfiorentino

CASTELFIORENTINO — Avevano razziato aziende in almeno 5 occasioni tra Gambassi Terme e Barberino Tavarnelle tra Gennaio e Febbraio di quest'anno. Ora sono stati denunciati. Si tratta di 4 uomini tra 22 e 50 anni e a individuarli sono stati i carabinieri della stazione di Barberino Tavarnelle.

Dopo una serie di accertamenti condotti tra controlli del territorio e analisi delle immagini di videosorveglianza, ieri su delega della procura della Repubblica di Firenze i militari hanno eseguito una serie di perquisizioni nel territorio comunale di Castelfiorentino.

I denunciati sono stati trovati in possesso di refurtiva relativa ad almeno 5 furti per un valore complessivo di circa 25mila euro. I materiali rinvenuti sono stati in gran parte restituiti ai proprietari.