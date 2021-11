La pace di Montaperti diventa rievocazione toscana

Il Comune di Castelfiorentino ha celebrato in piazza con una rievocazione storica la pace fra Firenze e Siena dopo la battaglia di Montaperti

CASTELFIORENTINO — Rievocato nel fine settimana uno dei momenti storici più importanti di Castelfiorentino, la pace fra Firenze e Siena dopo la battaglia di Montaperti.

"Una giornata magnifica per rievocare la battaglia di Montaperti “lo strazio e il grande scempio che fece l’Arbia colorata in rosso” e la successiva pace tra Firenze e Siena. Uno dei momenti più importanti per la definizione dell’identità toscana" ha commentato il sindaco Alessio Falorni.

Ha poi aggiunto "A Castelfiorentino, città di pace, abbiamo espresso assieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la volontà di farne una manifestazione annuale, nella quale potremo riflettere sul futuro della nostra bella Toscana".

Presenti anche le amministrazioni di Firenze e Siena, con i cortei storici di Firenze e Monteriggioni, Giacomo Cucini sindaco di Certaldo in rappresentanza della Città Metropolitana, ed il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo.