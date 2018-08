Cerreto Guidi in visita ad Ussita

Siglato nei mesi scorsi un patto d'amicizia. Gli assessori Castagnoli e Feri nel paese marchigiano colpito dal terremoto

CERRETO GUIDI — Rinsaldare i rapporti di vicinanza e di solidarietà con la comunità di Ussita. E’per questo che nei giorni scorsi gli assessori del Comune di Cerreto Guidi Mariangela Castagnoli e Paolo Feri, si sono recati nella piccola località delle Marche, duramente colpita dal terremoto.

Con i due amministratori erano presenti anche il Gaceb (Gruppo Amatoriale Cottratori e Battitori) ed altre associazioni del territorio.

Come si ricorderà nel febbraio di questo anno, con voto unanime, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi ha approvato il Patto d’amicizia tra il Comune di Cerreto Guidi e il Comune di Ussita. Un patto che nello scorso mese di aprile, è stato siglato anche dal piccolo comune del maceratese.

“Tra le rispettive comunità-commentano all’unisono i due assessori cerretesi- si è stabilito un sincero e proficuo rapporto di amicizia, confermato da questo viaggio. Ringraziamo il vicesindaco Remo Conti e l’assessore al turismo Noemi Orazi per l’accoglienza ricevuta. Ribadita la nostra vicinanza e accertato con piacere come la comunità di Ussita stia orgogliosamente rialzando la testa dopo il tremendo terremoto, abbiamo invitato gli amministratori a Cerreto Guidi già in occasione del prossimo Palio del Cerro”.

Il rapporto fra Cerreto Guidi e Ussita, in realtà esteso anche al comune di Visso, non è solo di natura istituzionale. Alcune associazioni del territorio, a cominciare dal Gaceb, si sono infatti adoperate nei mesi scorsi per assicurare nei momenti di difficoltà un concreto sostegno agli allevatori marchigiani a cui furono recapitate numerose rotoballe di fieno.

Nel luglio scorso, tra l’altro, alcuni allevatori dei comuni marchigiani hanno partecipato al classico raduno dei trattori organizzato a Cerreto Guidi.