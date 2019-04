Manutenzioni sul territorio. I lavori riguardano l’illuminazione, la scuola di Lazzeretto e i nuovi fontanelli. Ecco il quadro

CERRETO GUIDI — Illuminazione pubblica: sono partiti in questi giorni importanti lavori nella frazione di Stabbia relativi all’illuminazione pubblica. Sono 7 i nuovi elementi in via di sistemazione nella zona che va dall’incrocio con Via del Ponte all’incrocio con Via dell’Acquerata. Per limitare i disagi ai residenti e alla circolazione, la collocazione dei nuovi pali avviene con una tecnica meno invasiva tramite una perforazione con sonde per non arrecare danni al manto stradale. Tale intervento risponde ad una necessità avanzata da tempo in questa zona.

Alla Scuola primaria di Lazzeretto, dopo il rifacimento degli intonaci esterni, approfittando del periodo di vacanze pasquali e quindi dell’assenza degli studenti, prosegue un lavoro di manutenzione per la realizzazione dei controsoffitti.

Per quanto riguarda la manutenzione stradale, in questi giorni sono stati effettuati interventi per il rifacimento del manto stradale lungo Via dei Fossi e lungo Via Vittorio Veneto.

Ai nastri di partenza anche i lavori per i due nuovi fontanelli pubblici per l’erogazione di acqua naturalizzata a temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata gassata. I due nuovi fontanelli saranno collocati in Piazza Nenni, a Stabbia e in Piazza Arturo Tofanelli a Lazzeretto.