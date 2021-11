Sosta a pagamento per riportare l'ordine in centro

"Assicuriamo ordine alla sosta nell’interesse di residenti e commercianti e di quanti si rechino in centro" ha spiegato il Comune di Cerreto Guidi

CERRETO GUIDI — Riprende il servizio di sosta auto a pagamento nel centro storico di Cerreto Guidi che è stato affidato alla Ditta Siak parcheggi sr. Si parte mercoledì 1 Dicembre.

La sosta a pagamento è attiva nei soli giorni feriali dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 con tariffa oraria di 1 euro e 0,25 ogni 15 minuti successivi. La sosta massima è di 2 ore con i primi 15 minuti gratuiti con esposizione del ticket.

"Con la ripresa del servizio si punta ad assicurare maggiore ordine al meccanismo della sosta nell’interesse dei residenti e dei commercianti e naturalmente di quanti si rechino in centro" ha spiegato in una nota il Comune di Cerreto Guidi.

Dal 1 Dicembre sarà un ausiliario della sosta ad occuparsi del rispetto degli spazi in accordo con il Comando della polizia municipale.

Sono 5 gli apparecchi parcometri presenti in centro, di cui 2 con sistema di pagamento a mezzo carte elettroniche (uno posizionato in via Vittorio Veneto nei pressi della Coop e l’altro in via Santi Saccenti all’altezza dello sdrucciolo della Porta) e 3 con sistema di pagamento a mezzo moneta (il primo in piazza Vittorio Emanuele in prossimità dell’Ufficio Turistico, il secondo in via della Libertà di fronte a via del Mortaio, il terzo sempre in via della Libertà tra i civici 3 e 7).

E’ prevista una tariffa agevolata per i residenti lungo Via della Libertà. L’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando con il Comando della polizia municipale per predisporre, sempre per i residenti, degli abbonamenti mensili.